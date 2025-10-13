إشادات واسعة من الجمهور بتتر مسلسل «لينك»

القاهرة - محمد ابراهيم - نال تتر مسلسل «لينك» إشادات كبيرة من الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى على قناة Dmc و منصة Watch it، حيث عبر المشاهدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالأغنية التي وصفوها بأنها تحفة فنية تجمع بين الإحساس والعمق والحداثة.

جاء التتر بصوت المطربة حنين الشاطر التي أبدعت في الأداء بصوتها الدافئ والمعبر، لتمنح العمل طابع وجدانى خاص منذ اللحظة الأولى، بينما حملت كلمات وألحان الفنان هيثم نبيل مزيج راقى من العاطفة والابتكار الموسيقي، ليكون التتر مقدمة مثالية لأجواء المسلسل المشوقة.

ويُذكر أن الفضل في اختيار المطربة حنين الشاطر والملحن هيثم نبيل يعود إلى شركة “إيمالاين” المنتجة للعمل، التي حرصت على تقديم رؤية موسيقية مختلفة تضيف بُعدًا إنسانيًا وفنيًا للعمل، في إطار اهتمامها بأدق التفاصيل الفنية والإبداعية داخل المسلسل.

وأكد عدد كبير من الجمهور أن التتر يمثل أحد أهم عناصر تميز المسلسل، لما يحمله من روح درامية تعبّر بصدق عن فكرة “لينك” التي تمزج بين التكنولوجيا والمشاعر الإنسانية في آنٍ واحد.

وبهذا التتر الغنائي المميز، تواصل شركة إيمالاين تقديم أعمال درامية متكاملة تجمع بين القيمة الفنية والرسالة الإنسانية، وتؤكد من جديد حرصها على دعم المواهب المتميزة في الغناء والتأليف الموسيقي داخل الدراما المصرية.

عرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل يُعد من الأعمال المنتظرة ضمن خطة عرض "الأوف سيزون"، ويعالج موضوعًا معاصرًا يمس شرائح متعددة من الجمهور، بأسلوب كوميدي إنساني.