نتنياهو أمام الكنيست : ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل فى البيت الأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست باللغة العبرية، لكنه قال إنه غير متأكد من مدى فاعلية الترجمة الفورية.

ثم سرد باللغة الإنجليزية سلسلة من إنجازات ترامب منذ ولايته الأولى، قبل أن يعلن: "دونالد ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض". ما دفع بعض الحضور إلى الهتاف: "ترامب! ترامب! ترامب!".

وأضاف نتنياهو: "سيدي الرئيس، أنت ملتزم بهذا السلام. أنا ملتزم بهذا السلام، ومعًا، سيدي الرئيس، سنحقق هذا السلام".

وقال نتنياهو: "اليوم يشير التقويم اليهود إلى نهاية عامين من الحرب".