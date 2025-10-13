الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، قبل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام.

ويتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.