ترامب من على متن طائرة الرئاسة : لا أعتقد أننى سأدخل الجنة لكننى جعلت حياة الكثيرين أفضل.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 12:09 مساءً - قال الرئيس الرئيس دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن "هناك أى شيء سيقودنى إلى الجنة"، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

وقبل وصوله إلى إسرائيل لإلقاء خطاب أمام الكنيست وللقاء عائلات الأسرى الإسرائيليين المطق سراحهم، تحدث ترامب إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" وقال: "أعتقد أننى ربما لست متجهًا إلى الجنة. قد أكون فى الجنة الآن ونحن نحلق على متن طائرة الرئاسة".

وأضاف: "لست متأكدًا من أننى سأتمكن من دخول الجنة. لكننى جعلت حياة الكثيرين أفضل".

وجاء تعليق ترامب عندما سئل عن تصريحات سابقة له فى أغسطس، قال فيها إن التوسط فى السلام بين روسيا وأوكرانيا قد يساعده على دخول الجنة.

وكان ترامب قد صرح لقناة فوكس نيوز فى 19 أغسطس الماضى: "أريد إنهاء هذا. كما تعلمون، نحن لا نفقد أرواحًا أمريكية... نحن نفقد أرواحًا روسية وأوكرانية، معظمها جنود". وقال: "أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن. أسمع أننى لستُ على ما يُرام. أنا حقًا فى أدنى مستوياتي. لكن إذا استطعتُ دخول الجنة، فسيكون هذا أحد أسبابي".