ترامب: استعادة المحتجزين أمر عظيم وبايدن ليس عظيما مثلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 12:09 مساءً - صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع الأخير "لم يكن ليحدث" لو كانت إدارته في السلطة، محمّلاً المسؤولية بشكل مباشر لما وصفها بـ "الإدارة الضعيفة" و"السياسات الخاطئة" للرئيسين جو بايدن وباراك أوباما.

وفي حديثه للصحافة، انتقد ترامب محاولة إدارة بايدن نسب الفضل لنفسها في أي تطورات، قائلاً: "الجميع يعلم حقيقة هذا الأمر.. لقد قاموا بعمل أمور سيئة للغاية". وأضاف مقارناً الوضع بالحرب في أوكرانيا: "نفس الأمر بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية. إذا كان هناك رئيس مناسب فقط، لم تكن لتحدث".

وحول ملف المحتجزين، أشار ترامب إلى تحقيقه نجاحاً في هذا الشأن، معتبراً أن "استعادة هؤلاء المحتجزين كان أمراً عظيماً"، ولكنه أحجم عن كشف تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، مكتفياً بالقول: "لا أرغب في أن أتحدث بشأن ذلك.. سوف نعطي مزيداً من المعلومات".

وعند سؤاله عما فعله بشكل مختلف عن إدارة بايدن، أوضح ترامب منهجه الدبلوماسي قائلاً: "لقد تفاوضت مع القادة العرب. تحدثت مع الدول العربية والإسلامية وكذلك مع الزعماء اليهود"، مؤكداً أنه كان "قريباً من الجميع".

وفي ختام تصريحاته، ورداً على سؤال حول علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكر ترامب: "لقد قام بترشيحي لجائزة نوبل..والعلاقة جيدة".