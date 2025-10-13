وزير الخارجية السعودى يرأس وفد بلاده فى قمة شرم الشيخ للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 12:09 مساءً - تشارك المملكة العربية السعودية بوفد فى قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وتُعقد بعد ظهر اليوم، الاثنين "قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.