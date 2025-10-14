رئيس وزراء أرمينيا: تشرفت بتلقى دعوة للمشاركة بقمة السلام فى شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أعرب رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء، عن شعوره بالفخر بدعوته لحضور قمة السلام فى غزة التى عقدت فى شرم الشيخ أمس، حيث حضر مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بشأن غزة.

وكتب باشينيان - في منشور على صفحته عبر موقع فيسبوك -: "تشرفت بتلقي دعوة من الرئيس الأمريكى والمشاركة في قمة السلام في الشرق الأوسط.

كما نشر رئيس الوزراء الأرميني فيديو قصيرا لمصافحته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال القمة، أجرى باشينيان محادثات قصيرة مع قادة من مختلف الدول، وفقا لوكالة بان أرمينيان الأرمينية.

يذكر أنه خلال القمة، تم توقيع اتفاقية تعلن انتهاء العمليات العسكرية في غزة ، وقع الوثيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.