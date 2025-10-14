بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 03:33 مساءً - بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جاء تشكيل اللجنة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.