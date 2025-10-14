 15 ألف حالة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقالت المنظمة في منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، داعية إلى تعزيز مراقبة تفشي

الأمراض والفيروسات نتيجة تردي الوضع الصحي والبنى التحتية المتضررة.

وشددت على ضرورة إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج قطاع غزة، لضمان وصول المرضى إلى مراكز العلاج المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في حال استمرار الإغلاق والتأخير في تقديم الدعم الطبي.