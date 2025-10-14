غدا.. نقابة الصحفيين تنظم يوماً لدعم الصحفيات الفلسطينيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 03:33 مساءً - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، وبتنسيق الزميلة سحر رمضان، مدير تحرير جريدة الوفد ورئيسة القسم الخارجي.

يقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة من مساء غدٍ الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر الجاري، بمقر النقابة.