غدا.. نقابة الصحفيين تنظم يوماً لدعم الصحفيات الفلسطينيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 03:33 مساءً - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، وبتنسيق الزميلة سحر رمضان، مدير تحرير جريدة الوفد ورئيسة القسم الخارجي.
يقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة من مساء غدٍ الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر الجاري، بمقر النقابة.
يأتي ذلك تقديرا لدور الصحفيات الفلسطينيات في نقل الحقيقة، وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة، رغم ما يتعرضن له من مخاطر وتحديات جسيمة أثناء أداء عملهن المهني.
ومن المقرر أن يشهد اللقاء كلمات لعدد من الصحفيات الفلسطينيات، إلى جانب عرض تجارب ميدانية وشهادات حية من داخل القطاع، بالإضافة إلى مناقشة سبل الدعم المتاحة للصحفيات والإعلاميين العاملين في غزة.