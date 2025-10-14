نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة " مصر - ١1" لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة بعد إصطدامها بسفينة حاويات قبالة سواحل مدينة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة " مصر -11 " بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وعدد من ممثلى الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى والتى تمثل محاكاة لعملية إنقاذ سفينة ركاب بعد إصطدامها بسفينة حاويات أثناء إبحارها قبالة سواحل مدينة بورسعيد مما أدى إلى نشوب حريق بسطح السفينة وسقوط بعض الأفراد فى الماء نتيجة الإصطدام وكذا وجود تسريب بعض المواد البترولية بموقع الحادث، وفور تلقى المركز إشارة تفيد بوقوع الحادث تم الدفع بطائرة من طراز (هل أوجستا) وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية إلى موقع الحدث للسيطرة على الموقف من خلال إتباع كافة إجراءات ونظم السلامة العالمية فى مجال البحث والإنقاذ.



يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنفيذ التجارب العملية بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة مختلف الأزمات على النحو الأمثل ووفقًا للأزمنة القياسية.