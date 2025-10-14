نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط أكثر من 5 أطنان من الدقيق والنخالة المدعمة بحوزة مناخل غير مرخصة بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مباحث التموين لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية المدعمة من الدولة حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حيث تم تنفيذ حملة تموينية موسعة بنطاق مركز الصف أسفرت عن ضبط أكثر من ٥ أطنان من الدقيق البلدي والنخالة الناعمة المدعمة خلال ثلاث قضايا تموينية جاءت نتائجها على النحو التالي:

الأولى:

ضبط منخل دقيق دون ترخيص بقرية الشوبك الشرقي – دائرة مركز شرطة الصف، بداخله 80 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 4 أطنان.

الثانية:

ضبط منخل دقيق دون ترخيص بذات القرية (الشوبك الشرقي – الصف)، بداخله 31 جوال دقيق بلدي و4 جوال نخالة ناعمة مدعمة بإجمالي وزن نحو 1 طن (670 كجم).

الثالثة:

ضبط سيارة أثناء سيرها بقرية عرب أبو ساعد – مركز الصف محملة بـ 25 جوال نخالة ناعمة مدعمة بإجمالي وزن 750 كجم.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع التموينية المدعمة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي تلك الجهود تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبمعرفة العميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين والعقيد حسن الصبان وكيل الإدارة والعقيد أحمد أبو بكر ضابط بالإدارة.

