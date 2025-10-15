نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق موسم الحج السياحي 1447هـ بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحج السياحي هذا العام مختلف.. أسعار أقل وخدمات أفضل للجميع

أطلقت وزارة السياحة والآثار رسميًا انطلاق موسم الحج السياحي 1447هـ، مؤمنةً أن الموسم سيكون مغايرًا لما سبق، بفضل مجموعة من التسهيلات والتخفيضات الكبيرة التي طُبِّقت على تكلفة البرامج والخدمات لضمان إشراك شرائح أوسع من المواطنين.

وجاء الإعلان بعد اعتماد الضوابط الجديدة من الوزير شريف فتحي، التي تهدف إلى خفض التكلفة دون التأثير على جودة الخدمات، مع تحسين التعاقدات الفندقية والنقل الداخلي، وتوسيع المنافسة بين شركات السياحة لتنفيذ برامج أفضل بأسعار أقل.

تخفيضات ملموسة في التكلفة

من أبرز التعديلات أن الوزارة ألزمت الشركات التي تزاول الحج السياحي بتطبيق عقودٍ جديدة أقل تكلفة، والتركيز على فنادق قريبة وتقليل التنقلات البينية المكلفة.

النتيجة: انخفاض ملموس في سعر البرامج، خاصة في المستويين الاقتصادي والبري، ما يجعل الحج السياحي خيارًا أكثر جاذبية للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

توزيع التأشيرات وفق الكفاءة والعدالة

لتوسعة المشاركة، خصصت الوزارة الحصة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، مراعيةً الأحجام السكانية في المحافظات المختلفة.

كما أن التوزيع يأتي ضمن سقف القوانين الجديدة للحج، مما يضمن عدالة الفرص بين المتقدمين.

إصدار الضوابط القانونية رسميًا

بموجب قانون الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، اعتمدت الضوابط التي تنظم كل بند في رحلة الحج السياحي: العقود، الخدمات، المعايير، الرقابة.

حتى أن الوزارة ألزمت كل شركة بتثبيت البنود التشغيلية في العقد، مع رقابة دورية إلكترونية لضمان التزامها وعدم التهاون في أي خدمة تُقدَّم للحاج.

موعد القرعة وضمان الشفافية

أُعلن أن القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج ستكون يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن تُنشر النتائج فورًا على المنصات الرسمية.

القرعة ستقوم بها غرفة فنية مستقلة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين في جميع المستويات.

الخدمات والتحسينات الإضافية

توجد تحسينات خفية في النظام هذا العام تشمل:

خفض المسافات بين الفنادق والمشاعر قدر الإمكان

تناغم مواعيد الانتقال البري والجو لتقليل الوقت الضائع

إدخال آليات متابعة فورية للشكاوى والملاحظات بالهواتف الذكية

تسهيل إجراءات التأشيرة الإلكترونية والتنسيق مع الجهات السعودية مسبقًا

مع إطلاق موسم الحج السياحي 1447هـ، بات أمام المواطنين فرصة حقيقية لأداء الفريضة بتكلفة أقل وخدمة محسنة. التعديلات التي أعلنتها الوزارة تجعل الحج السياحي أكثر عدالة وانفتاحًا على الجميع، ويُتوقع أن يُشهد هذا الموسم تنوعًا في الأعداد والمشاركين.