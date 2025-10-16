نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساعة هتتأخر ساعة واحدة.. اعرف موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025 وازاي تضبط ساعتك صح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التوقيت الشتوي راجع رسميًا.. وده تأثيره على مواعيد الشغل والمدارس

تستعد مصر رسميًا للعودة إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك في إطار خطة الدولة المستمرة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة. القرار يأتي بعد تطبيق النظام الصيفي على مدار ستة أشهر كاملة بدأت في أبريل الماضي، ضمن سياسة تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة وتحقيق استقرار أكبر في الشبكة القومية للطاقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

حسب ما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع دقات منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

وفي هذا التوقيت، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ رسميًا التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع المحافظات.

ويُعد عام 2025 هو العام الثالث على التوالي لتطبيق النظام الصيفي والشتوي بعد أن أعادت الحكومة العمل بهما رسميًا في عام 2023.

ليه مصر بتطبّق التوقيت الشتوي؟

تطبيق التوقيت الشتوي ليس مجرد إجراء روتيني، بل جزء من خطة الحكومة لترشيد الطاقة وتقليل الضغط على استهلاك الكهرباء.

فمن خلال تأخير الساعة، تتغير أنماط استهلاك الكهرباء بحيث تستفيد المؤسسات والمنازل من ضوء النهار أطول فترة ممكنة، مما يقلل الاعتماد على الإضاءة والأجهزة الكهربائية في المساء.

كما يساهم هذا النظام في تحسين كفاءة الشبكة القومية، ويُساعد على تقليل الفاقد في الطاقة خلال فترات الذروة.

متى بدأ التوقيت الصيفي هذا العام؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وكان الهدف من الخطوة هو تحقيق توازن أفضل بين فترات النهار والمساء، بما يضمن تقليل استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

ازاي تضبط ساعتك على التوقيت الشتوي؟

لتفادي أي لخبطة في المواعيد، يُنصح بضبط الساعة يدويًا أو التأكد من تفعيل خاصية التحديث التلقائي على الهاتف.

ويمكنك ضبط الساعة باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

ادخل على الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

اختر التاريخ والوقت (Date & Time).

فعّل خيار التحديث التلقائي (Automatic date & time) لضبط الوقت تلقائيًا.

تأثير التوقيت الشتوي على المواطنين

عودة التوقيت الشتوي تعني أن الشمس هتطلع بدري والليل هيبدأ بدري كمان، وبالتالي قد تشهد بعض المؤسسات تعديلًا طفيفًا في مواعيد العمل أو الدراسة لتتناسب مع التوقيت الجديد.

كما أن القرار يُسهم في تخفيف الأحمال الكهربائية المسائية ويمنح المواطنين شعورًا بزيادة ساعات النهار خلال يومهم.