الحكومة: الانتهاء من كل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:32 صباحاً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير قد انتهت بالكامل، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم اليوم بزيارة تفقدية نهائية للمتحف والمنطقة المحيطة به، استعدادًا للافتتاح المنتظر خلال نحو 15 يومًا.

وأوضح "الحمصاني" فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الجولة ستشمل تفقد المنطقة المحيطة بالمتحف والمحاور الرئيسية المؤدية إليه، لافتًا إلى أن الدولة حرصت على تطوير كامل المنطقة من حيث عمليات التشجير والنظافة ودهان الواجهات العمرانية، بجانب تطوير الطرق والمحاور، خصوصًا على الطريق الدائري المؤدي للمتحف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك متابعة شبه يومية من رئيس الوزراء لملف المتحف، تشمل الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للحفل، واستقبال الوفود رفيعة المستوى من القادة والرؤساء وملوك الدول الذين أكدوا مشاركتهم في الحدث.

وأضاف أن الاستعدادات الرئيسية للمتحف انتهت بالفعل منذ فترة، فيما يجري حاليًا التركيز على التحضيرات النهائية الخاصة بالوفود والإقامة والاستقبال، مؤكدًا أن الدولة تعمل لضمان خروج الافتتاح في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية.

أكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا عالميًا يعيد إلى الأذهان مجد الفراعنة وبداية فصل جديد في تاريخ الحضارة المصرية القديمة.