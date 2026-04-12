ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات

ليفربول يعود إلى سكة الانتصاراتعاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات عجاف بواقع خسارتين وتعادل، بتخطيه ضيفه فولهام 2-0، وذلك قبل ثلاثة أيام من استضافة باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أنه خسر ذهاباً 0-2.

سجل هدفي حامل اللقب ريو نغوموها ومحمد صلاح في الدقيقتين 36 و40 على التوالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس المؤهل إلى دوري الأبطال، موسعاً بذلك الفارق مؤقتاً إلى أربع نقاط مع تشيلسي السادس.

وتجمّد رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباريات الأخرى، تعادل إيفرتون مع مضيفه برنتفورد بهدفين لمثلهما.

وأحرز هدفي برنتفورد إيغور تياغو في الدقيقتين 3 من ركلة جزاء و76، فيما سجل ثنائية إيفرتون نوربيرتو بيتو وديوسبيري-هول في الدقيقتين 26 و90 +1.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن إيفرتون الثامن.

من جهته، فاز برايتون على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، سجلهما الهولندي ماتس فيفر في الدقيقتين 43 و89.

ورفع برايتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز التاسع، مقابل 20 لبيرنلي في المركز التاسع عشر.