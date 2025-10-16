نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن القومي في ضوء بطولات أكتوبر.. ندوة وطنية ملهمة بآداب عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، استقبلت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، في مكتبها يوم 15 أكتوبر 2025، مع السادة وكلاء الكلية، السيد اللواء أركان حرب سمير فرج، والإعلامي القدير خالد سعد، تمهيدًا لمشاركتهما في ندوة متميزة تحت عنوان «من نصر العبور إلى حاضر التحديات.. الأمن القومي المصري في ضوء انتصارات أكتوبر».

جاءت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، وتحت إشراف وتنسيق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الأستاذ الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة حنان سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني للجمهورية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقت الأستاذة الدكتورة حنان كامل كلمةً رحبت فيها بالضيف الكريم وبمدير الندوة والحضور، مؤكدة أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا خالدًا لتكاتف المصريين ووحدتهم وقدرتهم على تحقيق المستحيل، مشيرة إلى أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة تحديات الحاضر وبناء المستقبل.

وأكدت الأستاذة الدكتورة حنان كامل أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان ملحمة بطولية صنعها رجال عاهدوا الله على النصر أو الشهادة، فسطّروا بأرواحهم ودمائهم أعظم صفحات المجد في تاريخ الوطن، وسيبقى هذا النصر مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة.»

أدار الندوة الإعلامي الكبير الدكتور خالد سعد، كبير مذيعي القناة الأولى وزميل أكاديمية ناصر العسكرية، الذي قدّم السيرة الذاتية للضيف الكبير اللواء سمير فرج، مشيرًا إلى أنه أحد أبناء الكلية البارزين، إذ حصل على ليسانس الآداب من قسم التاريخ بجامعة عين شمس، قبل أن يتدرج في عدد من المناصب العسكرية والمدنية المرموقة.

استهل اللواء سمير فرج كلمته بتوجيه التحية إلى الأستاذة الدكتورة حنان كامل ووكلاء الكلية والحضور، معربًا عن سعادته بالعودة إلى كليته التي تحمل مكانة خاصة في قلبه، قائلًا: «لن أنسى يومًا هذه الجدران التي شهدت بداياتي، وما زالت كما هي تحتضن أجيالًا جديدة من شباب مصر الواعد».

وعرض فرج خلال الندوة عددًا من المواد الفيلمية النادرة التي تناولت مراحل ما قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر، موضحًا كيف استطاعت مصر تحويل هزيمة 1967 إلى نصر مؤزر بفضل إرادة القيادة والشعب، ومستعرضًا بطولات معركة رأس العش، وتدمير المدمرة إيلات، ولغز الغواصة الإسرائيلية «دافار»، ومعركة المنصورية الجوية التي وصفها بأنها كانت فضيحة للعدو الإسرائيلي.

كما تناول في حديثه عملية تدمير الحفار الإسرائيلي أمام ساحل العاج، وأحداث اقتحام خط بارليف وبدء العبور العظيم، مؤكدًا أن الرئيس أنور السادات كان عبقريًّا في التخطيط والإدارة والخداع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن فيلم «جولدا» الإسرائيلي جاء ليعترف أخيرًا بعظمة المقاتل المصري.

وشدد فرج على أن حرب الوعي اليوم لا تقل خطورة عن حرب السلاح أمس، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا درع الوطن في مواجهة الفكر المتطرف ومحاولات التشكيك في الدولة ومؤسساتها، قائلًا: «أنتم من ستحمون البلد بعقولكم قبل سواعدكم».

وفي ختام الندوة، تفاعل الطلاب والحضور مع ما قُدم من مواد وأفكار وطنية ثرية، ثم قامت الأستاذة الدكتورة حنان كامل بتسليم درعي الكلية إلى اللواء سمير فرج والدكتور خالد سعد تقديرًا لعطائهما الوطني والإعلامي الكبير، وسط تصفيق حار وترحيب من الحضور.