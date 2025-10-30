نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى فؤاد تفتح النار على راقصات الجيل الحالي: "ده مش رقص.. ولازم تتعلموا يعني إيه احترام المهنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد أداء راقصات الجيل الحالي، معتبرة أن الرقص الشرقي فقد جزءًا كبيرًا من قيمته وأصالته، وتحول إلى عروض تقوم على الإغراء بدلًا من الأداء الفني الحقيقي، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "في فرق كبير بين الرقص دلوقتي وزمان.. نظرة الناس اتغيرت، والنهارده في بنات بيقولوا إنهم راقصات، لكن اللي بيعملوه مالوش علاقة بالرقص الشرقي".

تصريحات نجوى فؤاد

وأشارت إلى أن بعض ما يقدم حاليًا يسيء للفن أكثر مما يخدمه، قائلة: "شفت راقصة في الساحل الشمالي لابسة قطعة شيفون زرقاء وبترقص على ترابيزة في المية، ده مش فن، دي إساءة".

وطالبت نجوى فؤاد وزارة الثقافة بضرورة التدخل من أجل تنظيم المهنة حفاظًا على قيمتها واحترامها، موضحة: "لازم الناس دي تتعلم يعني إيه احترام المهنة.. الرقص الشرقي فن راقٍ وليه تاريخ، مش مجرد حركات للإغراء".