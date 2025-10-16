نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً مع اللجنة المنسقة للمهرجان، لبحث الترتيبات النهائية لإقامة الفعاليات التي تُعد أحد أبرز الأحداث الزراعية والاقتصادية التي تحتضنها محافظة الجيزة، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية.

ويُقام المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 بمركز الواحات البحرية.

وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يمثل فرصة كبيرة لتسويق منتجات التمور المصرية وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الحدث الذي يبرز مقومات الواحات البحرية وإمكاناتها الزراعية والسياحية.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر مشاركة نحو 10 دول عربية وأجنبية في فعاليات المهرجان، إلى جانب عدد من المحافظات المجاورة المنتجة للتمور، بما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التمور وتصديرها للأسواق العالمية.

ووجّه المحافظ إلى ضرورة الإسراع في إجراءات تسكين العارضين وتنظيم أماكن العرض بما يليق بالمشاركين والزوار، مع توفير كل الخدمات اللوجستية والدعم الفني لضمان نجاح المهرجان بصورة تليق باسم مصر ومحافظة الجيزة.

واشار الدكتور أمجد القاضي منسق المهرجان أنه علي الراغبين في المشاركة ملء استمارة الاشتراك عبر الرابط التالي:

https://surl.lu/owyswf

وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

مشيرًا أن آخر موعد لتلقي الاستمارات هو يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025،

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد مرعي سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة ومنسق المهرجان، والمهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور صبري شاكر رئيس ومركز ومدينة الواحات البحرية، وعزة وهدان مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة وممثلي شركة كونسبت.

