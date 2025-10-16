عاجل- مدبولي يوجه بسرعة تسليم أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة لأهالي جزيرة الوراق ضمن خطة التطوير الشامل

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يوجه بسرعة تسليم أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة لأهالي جزيرة الوراق ضمن خطة التطوير الشامل

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تسليم الوحدات السكنية البديلة التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة العاجلة من مشروع تطوير جزيرة الوراق، موضحًا أن هناك أكثر من 2000 وحدة سكنية جاهزة حاليًا داخل التجمع العمراني الجديد، تم إعدادها لتكون بديلًا حضاريًا متكاملًا للمستحقين من أهالي الجزيرة.

وأوضح مدبولي أن هذه الوحدات تأتي ضمن خطة الحكومة لإنشاء مجتمع عمراني جديد متكامل الخدمات على أرض جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أنه من إجمالي 94 برجًا سكنيًا يضم 4092 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 50 برجًا تحتوي على 2184 وحدة سكنية، وجارٍ استكمال بقية المراحل التنفيذية بالمشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة تضم مجموعة من الخدمات الأساسية المتكاملة لخدمة السكان، تشمل مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة، بما يضمن توفير حياة كريمة ومستدامة للأهالي داخل التجمع الجديد.

وشدد مدبولي على أهمية الإسراع في تسليم الوحدات لمستحقيها، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى في قلب نهر النيل، ضمن خطة الدولة لتطوير الجزر النيلية وتحويلها إلى مجتمعات حديثة ومتطورة.