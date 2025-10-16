نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في فعاليات حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الكلية التكنولوجية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية بمشاركة متميزة من اتحاد طلاب الكلية في فعاليات حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية – القاهرة 2025، والذي أقيم تحت رعاية وبحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبمشاركة ممثلي أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت هذه المشاركة المتميزة انطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز قيم المسئولية المجتمعية لدى طلابها، وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في دعم قضايا ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الفعاليات الوطنية والدولية، إيمانًا بقدراتهم الفريدة ومكانتهم في المجتمع المصري والعالمي.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أن مشاركة طلابنا في بطولة عالمية بهذا الحجم، تعكس وعيهم المجتمعي وإيمانهم بدور الجامعة في بناء شخصية متكاملة تجمع بين العلم والعمل والمسئولية، ونحن في جامعة حلوان التكنولوجية الدولية نولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وغرس قيم المشاركة المجتمعية في نفوسهم، دعمًا لرؤية مصر 2030، التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

أوضح الدكتور أحمد المشرف الأكاديمي للجامعة أن مشاركة طلاب الكلية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية تأكيدًا على وعيهم العالي وفهمهم لقيمة الدمج المجتمعي، ولقد جسدوا نموذجًا للطالب الجامعي الفعال، القادر على تمثيل جامعته ووطنه بصورة مشرفة أمام العالم.

أفاد الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية أننا نفتخر بمشاركة اتحاد طلاب الكلية في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يمثل نموذجًا مشرفًا لتفاعل طلابنا مع القضايا الإنسانية والوطنية، إن دعم ذوي الهمم ليس مجرد واجب مجتمعي، بل هو رسالة إنسانية نبيلة نؤمن بها، ونسعى لترسيخها في وجدان طلابنا.