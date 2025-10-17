نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق في سيارة ملاكي أمام المتحف المصري الكبير، في وقت مبكر من صباح الجمعة، وذلك قبل أيام من افتتاح المتحف المقرر في 1 نوفمبر المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور حريق السيارة التي أظهرت تفحم جزء كبير من السيارة، قبل أن يتم السيطرة على الحريق، من دون وقوع إصابات.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، أجرى زيارة تفقدية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية قبيل افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على ضمان جاهزية المشروع الأثري الأضخم في العالم، وظهوره بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون وجهة ثقافية وسياحية عالمية، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في دعم حركة السياحة وزيادة أعداد الزوار إلى مصر خلال الفترة المقبلة.