نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متداول.. هل تشهد الساعات القادمة زيادة جديدة في سعر البنزين والسولار؟ (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تفيد بقرب رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لحركة السوق العالمية وسعر برميل النفط. هذه الأنباء أثارت تساؤلات المواطنين حول حقيقة زيادة الأسعار المرتقبة ومدى تأثيرها على الأسعار العامة والسلع والخدمات.

حيث تداول علي مواقع التواصل الاجتماعي اخبار حول زيادة اسعار البنزين

من المحتمل ان تتم الزيادة في اسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الاسعار كالتالى في أكتوبر

بنزين 95 / 21جنيه لتر.

بنزين 92 / 19،25جنيه لتر.

بنزين 80 / 17،75جنيه لتر.

السولار / 17،5جنيه لتر.

وزير البترول في تصريح سابق

صرح وزير البترول في تصريح سابق له إنه لو تكررت زيادة البنزين والسولار في اكتوبر فلن تتحرك الاسعار مجددا نهاية العام.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025 بعد آخر تحديث

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقًا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في شهر أبريل الماضي، والذي حدد الأسعار الجديدة المعمول بها حتى الآن.

أسعار البنزين اليوم في مصر

حسب آخر تحديث من لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار البنزين في مصر اليوم كما يلي:

سعر بنزين 95 اليوم: 19 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 17.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 80 اليوم: 15.75 جنيهًا للتر.

أسعار السولار والكيروسين اليوم



أما أسعار السولار فبلغ سعر لتر السولار اليوم 15.50 جنيهًا، وهو نفس سعر لتر الكيروسين الذي استقر عند 15.50 جنيه. كما حُدد سعر طن المازوت المورد بـ10،500 جنيه، وسعر طن الغاز الصب بـ16،000 جنيه.

أسعار البوتاجاز في مصر



بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 200 جنيه، بينما وصل سعر الأسطوانة التجارية إلى 400 جنيه، وهي الأسعار نفسها التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في آخر اجتماع لها.

تأثير الأسعار على الأسواق



كما يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويحد من ارتفاع تكاليف النقل والسلع الأساسية، خاصة مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية مؤخرًا.