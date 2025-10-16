نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة 17-10-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة 17-10-2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة 17 أكتوبر 2025، موضحة أن البلاد ستشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجة الحرارة جنوب الصعيد. كما أشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح وأمطار خفيفة محتملة على بعض المناطق، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد للقاهرة الكبرى.

طقس خريفي مائل للبرودة نهارًا وشديد الحرارة جنوب الصعيد



تشهد القاهرة والوجه البحري يوم الجمعة عظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 19 درجة. شمال الصعيد تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى 18، فيما يسجل جنوب الصعيد عظمى 37 والصغرى 21 درجة. تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف.

شبورة مائية صباح الجمعة على بعض الطرق



تبدأ الشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يقلل الرؤية على الطرق في الصباح الباكر.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج



نشاط الرياح سيكون محسوسًا على جنوب سيناء وخليج السويس، بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مما يساهم في تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق.

كما أوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، خاصة في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما نصحت المواطنين بارتداء ملابس دافئة خلال الصباح الباكر وفترات المساء، مع الانتباه إلى نشاط الرياح على مناطق خليج السويس وجنوب سيناء لتجنب أي مخاطر محتملة، مع متابعة النشرات الجوية بانتظام للحصول على أحدث التحديثات حول حالة الطقس.

