الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير العملية التعليمية وتنظيم سير الدراسة بكفاءة عالية، أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن جدول التقويم الدراسي لعام 1447هـ (2025م)، والذي تضمن تحديد مواعيد الفصول الدراسية، والإجازات الرسمية، والإجازات الإضافية الجديدة والوزارة حرصت على أن يكون الجدول شاملًا ومتوازنًا بين فترات الدراسة والعطل، بما يضمن راحة الطلاب والمعلمين واستمرار التحصيل العلمي دون انقطاع طويل يضعف من جودة التعليم زهظغغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة التعليم السعودية توضح الحقيقة حول إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي 1447

أكثر ما أثار الجدل مؤخرًا بين أولياء الأمور والطلاب هو الحديث عن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي 1447. لكن وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، لم يتم إصدار أي قرار رسمي بإلغاء الإجازة حتى هذه اللحظة.

وبحسب التقويم الدراسي الصادر من الوزارة، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم الخميس 9 يناير 2025 وتستمر حتى السبت 17 يناير 2025، أي لمدة تسعة أيام متواصلة تشمل عطلات نهاية الأسبوع.

هذا يعني أن الأخبار المتداولة حول إلغاء الإجازة غير صحيحة، والطلاب سيستمتعون بعطلتهم كما هو مخطط، إلا إذا أصدرت الوزارة تحديثًا رسميًا مستقبلاً لأي سبب تنظيمي أو ظرف طارئ.

إجازة الخريف 1447 .. عطلة جديدة في جدول التعليم

من الإضافات اللافتة في التقويم الدراسي 1447 هي إجازة الخريف، والتي تُعد من الإجازات المستحدثة التي لم تكن موجودة في الأعوام السابقة.

تبدأ هذه الإجازة في يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر 2024، لتمنح الطلاب والمعلمين فترة راحة بعد انتهاء الثلث الأول من العام الدراسي.

الهدف من هذه الإجازة هو منح الطلبة فترة استراحة قصيرة تساعدهم على استعادة النشاط الذهني والجسدي قبل مواصلة الدراسة، خاصة أن العام الدراسي الحالي يأتي مكثفًا من حيث عدد الأسابيع الدراسية والاختبارات الدورية.

جميع الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي 2025 / 1447

وضعت وزارة التعليم جدولًا واضحًا لجميع الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الحالي، بحيث يعرف كل طالب وولي أمر موعد العطلات بدقة لتخطيط فترات الراحة والسفر والاستعداد للفصول التالية.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة لكل إجازة خلال العام الدراسي:

إجازة اليوم الوطني السعودي: حصل عليها الطلاب في 23 سبتمبر 2025، وكانت عطلة رسمية ليوم واحد فقط دون تمديد.

إجازة إضافية في أكتوبر: تأتي يوم 12 أكتوبر 2025، ولكنها تمتد فعليًا لثلاثة أيام متتالية بسبب تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع.

إجازة الخريف الجديدة: تبدأ في 21 نوفمبر وتنتهي في 29 نوفمبر، وهي عطلة مميزة تمت إضافتها هذا العام لأول مرة.

إجازة إضافية في ديسمبر: تصادف يوم 11 ديسمبر 2025 وتمتد حتى 14 ديسمبر، ما يمنح الطلبة فرصة إضافية للراحة قبل نهاية الفصل الدراسي.

إجازة منتصف العام الدراسي: تبدأ في 9 يناير 2025 وتستمر حتى 17 يناير 2025، أي تسعة أيام من الراحة التامة بين الفصلين الدراسيين.

إجازة يوم التأسيس السعودي: ستكون يوم 22 فبراير 2025، وهي عطلة وطنية يحتفل بها جميع المواطنين والمقيمين بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى.

إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ يوم الخميس 6 مارس 2025 وتستمر حتى الجمعة 28 مارس 2025، أي ما يقارب ثلاثة أسابيع من الراحة قبل العودة للدراسة.

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ يوم الخميس 22 مايو 2025 وتنتهي الأحد 1 يونيو 2025، وهي من أطول الإجازات في نهاية العام الدراسي.

كم عدد أيام الدراسة في رمضان 1447؟

سؤال يتكرر بين الطلاب كل عام: هل تكون هناك دراسة في رمضان؟ وكم عدد الأيام الفعلية؟ وزارة التعليم السعودية أكدت أن الدراسة في رمضان ستستمر لمدة 12 يومًا فقط، أي أن الطلاب سيحضرون إلى المدارس خلال الأيام الأولى من الشهر، ثم تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم 6 مارس كما هو محدد في التقويم.

كما أشارت الوزارة إلى أن الدوام الدراسي في رمضان سيكون ميسرًا ومخففًا مراعاة لظروف الصيام، مع تقليص ساعات اليوم الدراسي وتقديم الاختبارات لتتناسب مع أوقات الطلاب.

خطة متكاملة لتنظيم العام الدراسي

تعمل وزارة التعليم السعودية وفق خطة شاملة تهدف إلى جعل العملية التعليمية أكثر انضباطًا وتنظيمًا، فالتقويم الدراسي الجديد لا يقتصر على تحديد الإجازات فحسب، بل يشمل توزيعًا دقيقًا للأسابيع الدراسية، وأيام التقويم، ومواعيد الاختبارات النهائية.