محافظ الجيزة: غرامات فورية للمخالفين لتعريفة الركوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:32 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من التزام سيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية بـ التعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

جاءت توجيهات محافظ الجيزة، بعد اعتماده التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وكلف محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت فى اجتماعها التوصية تحريك الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 17- 10- 2025 الساعة السادسة صباحًا بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار.

وشملت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات، وأسطوانات البوتاجاز وذلك على النحو التالي: حيث أنه بالنسبة لبنزين 95 من 19 جنيه إلى 21 جنيها للتر، أما البنزين 92 من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه، وبالنسبة لبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، والسولار من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر.

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.