نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار..احسب فلووس مواصلاتك للشغل والجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار.. تعرف على تعريفة الأجرة الجديدة في محافظتك.

بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، تعرف على تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، وأجرة التاكسي والميكروباص بعد تعديل الأسعار، وقرارات المحافظين لمتابعة تطبيق التعريفة رسميًا في جميع المحافظات.

مع بدء تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، أعلنت المحافظات المصرية تعريفة المواصلات الجديدة رسميًا، لضمان انضباط حركة النقل وعدم استغلال المواطنين، وسط تشديد الرقابة في المواقف والأسواق.

القاهرة.. وتطبيق الالتزام بالتعريفة الجديدة

وجه محافظ القاهرة بسرعة تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف داخل العاصمة، مؤكدًا أن الزيادة جاءت محدودة وتشمل بعض خطوط المسافات الطويلة فقط.

وشهدت المواقف الكبرى مثل العباسية ومدينة السلام والتحرير حملات تفتيش صباحية لضمان التزام السائقين بالتسعيرة المعتمدة ومنع أي استغلال للمواطنين.

الجيزة.. رقابة مشددة وزيادة معقولة

وفي محافظة الجيزة، تم الإعلان عن زيادة تتراوح بين 5% و10% على بعض الخطوط، مع تثبيت الأجرة الداخلية القصيرة دون تعديل.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على أن أي تجاوز أو مخالفة في التسعيرة سيُقابل بإجراءات فورية، كما تم تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين.

الإسكندرية.. رفع طفيف في خطوط الضواحي

أما محافظة الإسكندرية فقد أقرت زيادة بسيطة في خطوط الضواحي مثل برج العرب والعامرية والعجمي، بينما استقرت أجرة النقل الداخلي داخل المدينة.

وشدد المحافظ على إعلان التعريفة الجديدة في جميع المواقف، مع التأكيد على التزام السائقين بالأسعار الرسمية حفاظًا على استقرار السوق.

إقرأ المزيد..عاجل ـ الحكومة تقر زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم.. وتعلن تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى

الدقهلية.. إعلان رسمي وتفقد ميداني

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت المحافظة عبر صفحتها الرسمية تعريفة الركوب الجديدة بعد التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وشهدت مواقف المنصورة وأجا وميت غمر جولات تفقدية مكثفة لضمان الالتزام الكامل بالقرارات.

و أكد المحافظ أن الهدف من الزيادة هو تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وحماية حقوق المواطنين.

التاكسي والميكروباص بعد الزيادة

التاكسي الأبيض (القاهرة والجيزة): فتح العداد يبدأ من 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، مع زيادة جنيه لكل 800 متر.

الميكروباص داخل المدن: زيادة تتراوح بين 25 قرشًا و1 جنيه حسب طول الخط.

النقل بين المحافظات: زيادة متوسطة بنسبة 10% على التعريفة السابقة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن جميع المحافظين ملتزمون بتطبيق التعريفة الجديدة رسميًا، مع تكثيف الحملات الميدانية على المواقف لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين.