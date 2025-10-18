نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوق المصري يترقب تعاملات الأحد.. استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد خفض الفايدة.. الدولار يستقر والجنيه يحافظ على مكاسبه

شهد سعر الدولار في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، تزامنًا مع عطلة البنوك الأسبوعية، وبعد تراجعات طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين لما ستشهده تعاملات الأحد المقبل عند استئناف العمل المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحركات محدودة للعملة الأمريكية عالميًا أمام العملات الرئيسية، بعد بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار صرف الدولار في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

أسعار الدولار اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية

وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية، جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

ويعد هذا الاستقرار امتدادًا لحالة التوازن التي يشهدها السوق منذ مطلع أكتوبر الجاري، نتيجة استقرار المعروض النقدي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

البنك المركزي يواصل سياسة خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصبح:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.

سعر الائتمان والخصم: 21.50%.

ويرى محللون أن قرار خفض الفائدة قد يساهم في تنشيط سوق الاستثمار والإنتاج، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في المدى القصير، مع تحرك بعض رؤوس الأموال نحو الأصول الدولارية.

توقعات الخبراء: استقرار مؤقت قبل تحركات الأسبوع الجديد

يقول محللون ماليون إن سعر الدولار في مصر سيبقى في نطاق محدود بين 47.40 و47.70 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، متأثرًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، وأداء الاحتياطي النقدي المحلي، ونتائج قرارات البنك المركزي الأخيرة.

كما تشير توقعات إلى أن عودة البنوك للعمل غدًا الأحد قد تشهد حركة طفيفة في الأسعار، مع زيادة الإقبال من العملاء على تبديل العملات أو سحب التحويلات الخارجية.

باختصار، يواصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري، وسط توازن بين العرض والطلب، وترقب لما ستسفر عنه تعاملات الأسبوع الجديد، خاصة بعد توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، في ظل محاولات تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.