فى أول مباراة.. تعرف على طريقة لعب توروب مع الأهلي غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 05:28 مساءً - يترقب ملايين من جمهور النادي الأهلي، مباراة الفريق غداً ، السبت، أمام إيجل نوار البورندي بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لأنها ستكون أول مباراة للدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للمارد الأحمر الذي تولى تدريب الفريق مؤخراً بشكل رسمي خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

وينتظر الجميع من جمهور الأهلي أداء الفريق مع توروب وهناك حالة من الترقب لخطة لعب المدرب الدنماركي والتي سيقوم بتنفيذها مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تجارب ييس توروب السابقة فى التدريب، سواء بالدنمارك أو بلجيكا أو ألمانيا، عن تفضيل المدرب الدنماركى خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1، والتى تعتمد على الأجنحة السريعة ولاعبي الوسط القادرين على إيجاد الحلول.

وينبي سوروب فلسفة تدريبية قائمة على الاستحواذ الإيجابي والضغط العالي، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

في هذا الشأن، قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق، "سألنا سوروب إذا كان لديه فكر مُعيّن والفريق غير قادر على تطبيقه، فهل يستطيع تغييره، وكان رده أنه لديه مرونة ويغير طريقة لعبه على حسب الفريق، سواء كان فريق بطولة ويلعب بطريقة هجومية، أو فريق متوسط ويلعب بشكل دفاعي، وأكد المدرب الدنماركي أنه اضطر لتغيير خطة اللعب خلال تجربته مع نادي أوجسبورج الألماني.

ويحرص توروب على التركيز على بعض الخطط الفنية والتكتيكية التي يرغب من لاعبيه التركيز عليها في المرحلة القادمة، لتفهم أسلوبه وطريقة لعبه في الاستحواذ على الكرة وفي الوضعية الهجومية وكذلك في الحالة الدفاعية.

ويميل توروب في طريقة لعبة إلى تطبيق أسلوب الضغط العالي على لاعبي الخصم من أجل خنق لاعبي الفريق المنافس من تحضير الكرة من الأسفل مع التمركز الجيد والانتشار في أماكن محددة لكل لاعب وفقا لمهام مركزه، مع التركيز على التعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية في المباريات، لتكون واحدا من مفاتيح اللعب ومصدر خطورة للأهلي أمام المنافسين.

ويعمل توروب على ضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت بعد فقدها وعدم ترك الحرية للمنافسين في الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل مع تحرك الفريق ككتلة واحدة من أجل التمرير السريع وسرع نقل الكرة والوصول إلى مرمى الخصم في أقل عدد من التمريرات.

واختار توروب في رحلة بورندي، 24 لاعبا للسفر هم.. محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.