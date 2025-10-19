مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين فى استهداف بمدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الاحد، مقتل جنديين اثنين وإصابة 2 آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي في حدث أمني وقع في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية بذريعة انتهاك حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق الأمر.

بدوره أكد موقع حدشوت بزمان العبري أن عناصر حماس استهدفوا قوة للجيش الاسرائيلي بإطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت فى بيان لها، أبلغنا الدول الضامنة لعملية وقف اطلاق النار فى غزة بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حركة حماس ضد سكان غزة.

وتابع البيان، الهجوم المخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة.