أمين الشيوخ يسلم مكتبه والمجلس يترقب وصول الأمين الجديد خلال ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - من المنتظر أن تشهد أروقة مجلس الشيوخ خلال الساعات المقبلة قدوم الأمين العام الجديد لتسلّم مهام عمله رسميًا، وذلك عقب استقالة المستشار محمود عتمان من منصبه.

وسلم المستشار محمود عتمان مهام مكتبه رسميا، بعد أن تقدم باستقالته إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس المنتخب حديثًا للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، والذي جرى انتخابه أمس السبت.

وخلال أيامه الأخيرة في المنصب، أشرف المستشار محمود عتمان على تنظيم الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الثاني لعام 2025، كما نظم حفل استقبال للأعضاء الجدد، نال إشادة واستحسان الحضور لما اتسم به من تنظيم دقيق وأجواء ودّية عكست روح التعاون بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس في مستهل الدورة الجديدة.

ووجه المستشار عتمان رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين بالمجلس، مثمنا جهودهم ودعمهم المتواصل خلال فترة عمله، مؤكدا اعتزازه بما تحقق من تطوير إداري وتقني داخل الأمانة العامة على مدى السنوات الماضية، والذي ساهم في تعزيز كفاءة العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ.