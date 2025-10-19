داخلية حماس تعلن التحقيق فى ظروف مقتل هشام الصفطاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - وتوعدت عائلة فلسطينية بـ"محاسبة" حماس على مقتل ابنها الأسير المحرر هشام الصفطاوى، بعد أن أقدم عشرات المسلحين من الحركة على اقتحام منزله وقتله.

وقالت العائلة، في بيان، إن "قوة كبيرة من كتائب القسام شنت هجومًا مسلحًا على منزل للعائلة في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضافت أنه "تم الاعتداء على حرمة البيت، والتعدي على النساء والأطفال، وتجرأت مجموعة من القتلة على استباحة الدم الفلسطيني، وانتهكت حرمة بيت هشام في مشهد يعتصر القلب ألمًا، ويثير فينا الغضب والذهول"، وفق البيان.



وتابعت العائلة: "لن نسامح بحق ابننا هشام، وكل من تعدى على البيت وأطلق النار هو بالنسبة لنا بحكم القاتل، وسنلاحق هذا الحق بكل الوسائل المشروعة، القانونية والعشائرية".

وأشارت إلى أنها "لن تقيم بيت عزاء حتى يتم تقديم المجموعة القاتلة للمحاكمة والقصاص"، مضيفة: "سنحاسب كل من سولت له نفسه الاعتداء على عائلتنا، وذلك عبر الطرق القانونية والعشائرية".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل "انتهاكا لوقف إطلاق النار".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة".