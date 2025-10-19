نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تدخل موسوعة جينيس في الكشف المبكر عن 5 أورام سرطانية ضمن المبادرة الرئاسية للصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس بعد نجاحها في تحقيق أعلى معدل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة لخمسة أنواع من السرطان هي: الثدي، الرئة، القولون، البروستاتا، وعنق الرحم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي أُطلقت في يونيو 2023.

مبادرة رئاسية لحماية صحة المصريين

تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على بناء نظام صحي متكامل يضمن الارتقاء بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير العالمية.



وتهدف المبادرة إلى التشخيص المبكر وعلاج الأورام بالمجان، مما يسهم في رفع نسب الشفاء وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الأمراض السرطانية، مع السعي إلى القضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030.

13.3 مليون مواطن خضعوا للكشف حتى سبتمبر 2025

وأوضح التقرير أن المبادرة تستهدف الرجال والنساء من سن 18 عامًا فأكثر، وقد بلغ عدد المواطنين المسجلين بها نحو 13.3 مليون شخص حتى منتصف سبتمبر 2025.

كما تم تحويل 831،581 حالة إلى المؤسسات الصحية المختلفة لمتابعة الفحوص والعلاج، منها:

310،121 حالة إلى مستشفيات قطاع الرعاية العلاجية.

277،418 حالة إلى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

135،506 حالات إلى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

65،283 حالة إلى مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

آلية إلكترونية دقيقة للكشف والعلاج

تتم عملية الكشف عبر منظومة إلكترونية موحدة تبدأ بملء استبيان حول الأعراض بالوحدة الصحية، ثم تحويل المواطن إلى المستشفى المختص لإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل.

وفي حال ثبوت سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بموعد المتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ القرار العلاجي المناسب.

تعاون حكومي ومجتمعي واسع

تشارك في تنفيذ المبادرة الهيئات الصحية الحكومية مثل:

أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

كما تتعاون المبادرة مع الجمعيات العلمية المتخصصة مثل الجمعية المصرية لعلاج الأورام والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بالإضافة إلى عدد من المعامل الخاصة لدعم عمليات التشخيص المبكر.

أنواع الفحوصات المستخدمة

تتضمن وسائل التشخيص في المبادرة ما يلي:

سرطان القولون: تحليل الدم غير المرئي في البراز (FIT) ومنظار القولون.

عنق الرحم: مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي (HPV Test).

البروستاتا: تحليل PSA في الدم.

الرئة: أشعة مقطعية منخفضة الشدة للكشف المبكر.

إنجاز وطني يسجل في التاريخ الصحي

أكدت الحكومة أن دخول مصر موسوعة جينيس بهذا الرقم القياسي العالمي يعكس ريادة الدولة في مبادرات الصحة العامة، ويمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض المزمنة.