العالم اليوم - خلال "7 دقائق خاطفة".. هكذا اقتحموا اللوفر وهذا ما سرقوه

انتم الان تتابعون خبر خلال "7 دقائق خاطفة".. هكذا اقتحموا اللوفر وهذا ما سرقوه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - تعرّض متحف اللوفر في باريس صباح الأحد لعملية سطو، قرابة الساعة 9:30، أسفرت عن سرقة عدد من المجوهرات من قبل مجهولين ما زالوا في حالة فرار.

وقع السطو في ساعات الصباح الأولى داخل المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وقد أعلنت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عبر منصة "إكس" عن الحادث قائلة إن "عمليات المعاينة جارية" وإنه لم تُسجل أي إصابات. وأكدت أن المتحف سيبقى مغلقًا طوال يوم الأحد.

ماذا حدث؟

بحسب المعلومات، فقد تمكن اللصوص المقنعون بالكامل من دخول المبنى من جهة ضفاف نهر السين، حيث تجري أعمال صيانة.

وقد استخدموا مصعد شحن للوصول مباشرة إلى "قاعة أبولون"، التي تضم العديد من المجوهرات.

كيف تصرّف اللصوص؟

وفقًا للمعلومات الأولية التي كشفها وزير الداخلية لوران نونيز عبر إذاعة "فرانس إنتر"، فقد كسر اللصوص عدة نوافذ ودخل اثنان منهم إلى المتحف، بينما بقي ثالث في الخارج.

ثم فرّوا على دراجة نارية من طراز "تي ماكس" باتجاه الطريق السريع A6. واستغرقت العملية 7 دقائق فقط.

ما هي القطع المسروقة؟

وفقًا للمعلومات، سُرقت 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة أوجيني، من بينها عقد، وبروش، وتاج، كانت معروضة خلف واجهات عرض مخصصة لعهد نابليون والحكام الفرنسيين. وقد تم العثور على إحدى القطع مكسورة خارج المتحف.

وبحسب مصدر داخل المتحف، فإن أكبر ألماسة في المجموعة، وهي "الريجنت" التي يزيد وزنها على 140 قيراطًا، لم تُسرق.

تحقيق بتهمة السرقة المنظّمة

أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة".

وقد كُلّفت فرقة مكافحة السرقات الكبرى (BRB) بتحديد الظروف الدقيقة للحادثة والتعرف على الجناة. وقالت وزارة الداخلية إن "جميع الوسائل قد وُضعت بالفعل لاستعادة المسروقات".