العالم اليوم - غارات إسرائيلية على رفح.. ومقتل 5 فلسطينيين في دير البلح

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، شن غارات جوية في رفح ردا على مال قال إنها هجمات مقاتلين فلسطينيين.

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم، أطلق الإرهابيون صواريخ مضادة للدبابات وفتحوا النار على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في منطقة رفح وفقا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف" "رد جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية باستخدام مقاتلات ونيران مدفعية، مستهدفا منطقة رفح للقضاء على التهديد، وقام بتدمير عدة أنفاق ومنشآت عسكرية تم رصد نشاط إرهابي فيها".

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابه آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مقهى غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

ماذا حدث؟

تبادلت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق غزة، بعد أن قام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: "تؤكد حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه".

وأضاف: "محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين".