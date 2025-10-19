نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء النرويج: إشادة بدور مصر في وقف الحرب بغزة وتعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء النرويج: إشادة بدور مصر في وقف الحرب بغزة وتعزيز التعاون المشترك