أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء النرويج: إشادة بدور مصر في وقف الحرب بغزة وتعزيز التعاون المشترك
رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور يقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، مشيدًا بجهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، ومثمنًا الدعوة التي وُجهت إلى بلاده للمشاركة في القمة.
إشادة بالعلاقات المصرية النرويجية
الرئيس السيسي رحّب بمشاركة النرويج في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة مع مملكة النرويج، وسعيها لتعزيز التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية في مايو 2024 يُعد موقفًا يُحتذى به.
دعم النرويج لحل الدولتين والعمل الإنساني
رئيس الوزراء النرويجي أكد استمرار دعم بلاده للمسار الإنساني والسياسي في غزة، ولحل الدولتين كخيار عادل ودائم، مشيرًا إلى أهمية إشراك الفلسطينيين تدريجيًا في إدارة القطاع، مع استثناء حركة حماس من هذا المسار.
التعاون في إعادة إعمار غزة
الجانبان شددا على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ، وضمان استمرار وقف إطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.
كما أعلن الرئيس السيسي اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وسط ترحيب نرويجي بالمشاركة الفاعلة والتنسيق المشترك في التحضيرات.
تعزيز التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة
تم الاتفاق على تكثيف التنسيق الثنائي والبناء على مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى النرويج في ديسمبر 2024، مع بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة عبر شركات نرويجية مثل سكاتك، في إطار جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.