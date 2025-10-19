نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ساعات من تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت تل أبيب مساء الأحد التزامها مجددًا بالهدنة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة X (تويتر سابقًا)، أن الجيش سيواصل تطبيق اتفاق وقف النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعد انتهاك حماس للاتفاق، مشددًا على أن الجيش سيرد بقوة على أي خرق جديد.

سقوط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين خلال اشتباكات وقعت في جنوب قطاع غزة الأحد، مؤكدًا أن الحادث وقع في منطقة شهدت سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية.

وذكر البيان العسكري أن القتيلين هما الميجور يانيف كولا (26 عامًا) والسرجنت إيتاي يافيتز (21 عامًا)، مشيرًا إلى أنهما أول ضحايا من الجانب الإسرائيلي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري.

نفذ الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة واسعة من الغارات الجوية استهدفت عشرات المواقع التابعة لحركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اغتيال بطائرات مسيّرة استهدفت عناصر من الحركة، في تصعيد ميداني يهدد بانهيار الهدنة الهشة.

واشنطن تتدخل لمنع انهيار وقف إطلاق النار في غزة

بالتزامن مع التصعيد العسكري، كشف مسؤول إسرائيلي أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية من أجل منع انهيار اتفاق غزة، مؤكدًا أن واشنطن تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في القطاع.

تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس

من جانبه، دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى البقاء في المناطق الواقعة غرب الخط الأصفر، محذرًا من أنه سيرد بشدة على أي نشاط من قبل حماس قرب خطوط الانسحاب.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن الحركة أطلقت النار ثلاث مرات باتجاه القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

في المقابل، نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها الكامل بالهدنة، مشيرة إلى أن الوسطاء لم يقدموا أي دليل على وجود خرق من جانبها.

وحملت الحركة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو انهيار للاتفاق، مطالبة المجتمع الدولي والوسطاء بالتدخل العاجل للحفاظ على وقف إطلاق النار.