عاجل ـ واشنطن بوست: تسليم المساعدات لغزة يبدأ غدًا الإثنين

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في مجال الإغاثة قولهم إن تسليم المساعدات لغزة يستأنف غدا الاثنين.

ومن جهتها أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير المستوى السياسي، القناة الـ12، إنه "تقرر أيضا إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة".



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "الهجمات في قطاع غزة حتى الآن، تم استهداف 104 أهداف في غزة باستخدام 127 سلاحا بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 15 إرهابيا، من بينهم قائد سرية في النوبة".