جامعة حلوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية السياحة والفنادق

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية حفل تخرج مميز لطلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدت حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية البارزة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

أُقيم الحفل في إطار حرص الجامعة على تكريم أبنائها الخريجين والاحتفاء بإنجازاتهم الأكاديمية، حيث تخلل الحفل كلمات ترحيبية من قيادات الكلية، عبّروا فيها عن فخرهم واعتزازهم بما حققه الطلاب من تفوق وتميّز خلال سنوات الدراسة، مؤكدين على أهمية قطاع السياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصورة الحضارية لمصر.

كما شهد الحفل فقرات فنية وعروضًا متنوعة أضفت طابعًا احتفاليًا مميزًا، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع شهادات التخرج وسط تصفيق الحضور.

وأعربت شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية بقيادة الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث، مؤكدة التزامها المستمر بدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة للطلاب في مختلف مراحلهم الدراسية.

ويأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وانطلاقة جديدة للخريجين نحو سوق العمل، حاملين معهم خبرات علمية ومهنية تؤهلهم للمساهمة الفعالة في قطاع السياحة والفنادق داخل مصر وخارجها، واقيم الحفل بمجمع الفنون والثقافة تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع وسط أجواء احتفالية مبهجة.



