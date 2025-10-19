نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في فعاليات مبادرة “شبابنا..قوتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز فى فعاليات مبادرة “شبابنا..قوتنا..حاضرنا ومستقبلنا”، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة،بتنظيم من الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير – مكتب فن إدارة الحياة.

تأتى هذه المشاركة تحت اشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة،الدكتور احمد الصاوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور محمد عزت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والأستاذ احمد المراكبى مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة من خلال برنامج التدريب الأولي حول “التوعية الشاملة بالإدمانات الخفية”، والذي أُقيم بمركز التعليم المدني بالجزيرة – شارع برج القاهرة،وذلك فى إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب، تنمية قدراتهم في مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية، بالإضافة إلى بناء جيل واعٍ وقادر على الإسهام الفعّال في تنمية المجتمع.

ومن جانبه،اكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة، ان مشاركة الجامعة فى هذه المبادرة يأتى انطلاقًا من إيمانها بدور التعليم في بناء الإنسان وحماية الشباب من الممارسات السلبية، موضحًا ان التعاون المستمر بين وزارتى التعليم العالى والبحثي العلمى والشباب والرياضة يعكس حرص الدولة على الإستثمار في طاقات الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم نحو مستقبل أكثر وعيًا ومسئولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه المبادرات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتنمية مهارات الطلاب في التفكير النقدي والإيجابي،مؤكدًا حرص الجامعة على تنمية وعي طلابها وصقل شخصيتهم ليكونوا نموذجًا للشباب الواعي القادر على تحمل المسئولية، والمشاركة بفاعلية في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، فمواجهة الإدمانات الخفية تبدأ من الوعي.