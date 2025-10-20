نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترحب جمهورية مصر العربية بتوصل كل من جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنشاء آلية تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وتتطلع مصر إلى أن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للتوترات الحدودية بين البلدين وحقن الدماء واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على ضرورة الارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات.

وتشدد مصر على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية.