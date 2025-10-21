نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج الفضاء الوطني وخطط توطين التكنولوجيا الفضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يؤكد دعم القيادة السياسية لتعزيز القدرات الوطنية في علوم الفضاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة مستجدات برنامج الفضاء الوطني واستعراض خطط توطين التكنولوجيا الفضائية في مصر.

دعم القيادة السياسية لقطاع الفضاء

في بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي الجديد للوكالة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز القدرات المصرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، باعتباره أحد المجالات الحيوية الداعمة للتنمية الشاملة.



وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود الدولة لتعميق التصنيع الفضائي المحلي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الاستراتيجية.

إنجازات وكالة الفضاء المصرية منذ 2019

قدم الدكتور ماجد إسماعيل عرضًا شاملًا لما تحقق من إنجازات استراتيجية خلال الفترة من 2019 حتى 2025، موضحًا أن الوكالة نجحت في بناء منظومة فضائية متكاملة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، تضم:

مقر وكالة الفضاء المصرية.

مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

مركز التجميع والتكامل والاختبار.

مركز التشغيل الفضائي.

الأكاديمية الفضائية.

المنطقة التكنولوجية الفضائية.

وأكد أن هذه المنظومة تدعم استقلال القرار الوطني في تصميم وتنفيذ وتشغيل المهمات الفضائية من داخل الأراضي المصرية.

اعتماد دولي للمنشآت الفضائية المصرية

أوضح الرئيس التنفيذي أن مركز التجميع والتكامل والاختبار حصل على اعتماد الجودة العالمي ISO AS9100، وهو ما يعكس التزام مصر بأعلى معايير الجودة والاعتمادية في الصناعات الفضائية، ويبرز كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.

الرؤية المستقبلية للفضاء المصري

استعرض الدكتور إسماعيل ملامح الرؤية المستقبلية لوكالة الفضاء المصرية، والتي تستند إلى التوجيهات الرئاسية وبرنامج الفضاء الوطني، وتركز على:

تحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الوكالة عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتطوير تطبيقات فضائية تخدم القطاعات التنموية والحيوية.

استكمال توطين تكنولوجيا الفضاء بتصنيع فئات جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة.

تطوير أنظمة الاتصالات الفضائية محليًا ودوليًا.

تحويل مدينة الفضاء المصرية إلى مركز إقليمي للتصنيع والخدمات الفضائية يخدم الأسواق الأفريقية والعربية.

مصر مركز إقليمي للتميز الفضائي

واختتم الرئيس التنفيذي للوكالة اللقاء بالتأكيد على أن وكالة الفضاء المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الاستراتيجي في دعم الأمن القومي المصري، وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال الفضاء، بما يرسخ مكانة مصر كقوة علمية وتكنولوجية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، تحت رعاية القيادة السياسية ودعم الحكومة المستمر.