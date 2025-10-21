نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحي بمركزي الصف وأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذى والنهائى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمنتهى تنفيذها بمركزى الصف وأطفيح، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال الاجتماع تابع الشهابى الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة" مع مسؤولي الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة فى اسرع وقت لتحقيق الهدف المرجو منها واستفادة المواطنيين بتلك المشروعات.

كما استعرض نائب محافظ الجيزة، الرتوش النهائية للتسليم الابتدائي لمحطة مياه المشتل بمركز الصف والتى وجه خلالها بأهمية الانتهاء من كافه الأعمال فى الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة لضمان سرعة دخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

ووجه الشهابي بالمتابعة الميدانية المستمرة للاعمال المتبقية بمشروعات المرحله الاولى لحياه كريمة مؤكدًا على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات التنفيذية، مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق والكباري.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

