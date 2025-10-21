نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل القمة المصرية الأوروبية.. محطة جديدة في مسار طويل من الثقة والتعاون بين القاهرة وأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية التي تُعد من أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

مشاركة مصر في القمة الأوروبية

وخلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الزيارة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سيشارك غدًا في الحدث الاقتصادي الأهم الذي يجمع مصر بدول الاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي من المقرر أن يلقي كلمة رسمية خلال فعاليات القمة، يستعرض فيها رؤية مصر للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بحث سبل دعم التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والهجرة، والأمن الإقليمي.

لقاءات الرئيس السيسي في بروكسل

وأشار الإعلامي إلى أن جدول زيارة الرئيس السيسي يتضمن لقاءات رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث سيتوجه إلى مقر المجلس الأوروبي لعقد مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، يليها انعقاد القمة المصرية الأوروبية الرسمية.

كما سيقوم الرئيس السيسي بزيارة البرلمان الأوروبي، في خطوة وصفت بأنها رمزية ومؤثرة، خاصة وأن البرلمان كان في السابق ينتقد بعض الملفات المصرية، إلا أن العلاقات اليوم أصبحت أكثر قوة وتفاهمًا متبادلًا.

لقاء الملك البلجيكي والإعلان عن دعم جديد لمصر

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي سيختتم زيارته يوم الخميس بزيارة القصر الملكي في بروكسل، حيث من المقرر أن يلتقي ملك بلجيكا في المكتب الملكي الخاص، قبل مغادرته البلاد وعودته إلى أرض الوطن.

وأوضح أن القمة ستشهد الإعلان عن شريحة دعم جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الموجهة إلى مصر، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم سيُخصص لمشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة النظيفة.

تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الزيارة تعكس تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في ملفات الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي، وهو ما يفسر الاستقبال الكبير الذي حظي به الرئيس السيسي في بروكسل.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية الأوروبية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.