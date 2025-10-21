نتنياهو يُقيل مستشار الأمن القومي

نتنياهو يُقيل مستشار الأمن القوميأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أقاله من منصبه، في قرار "يدخل حيز التنفيذ فوراً".

وقال هنغبي في بيان إن "رئيس الوزراء نتنياهو أبلغني اليوم بنيته تعيين مستشار جديد للأمن القومي"، داعياً إلى تحقيق في "الإخفاقات الأمنية" التي سبقت هجوم «حماس غير المسبوق على إسرائيل» في السابع من تشرين الأول 2023 والذي اندلعت على إثره الحرب في غزة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "أسباب عزل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جاءت لمعارضته احتلال غزة وشن الهجوم على قطر".

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مقربين من نتنياهوق قولهم إن "مستشار الأمن القومي المقال سرب معلومات ضد رئيس الوزراء".