الرئيس السيسى يهنئ ساناى تاكاياشى لانتخابها أول سيدة رئيسًا لوزراء اليابان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:29 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى السيدة "ساناي تاكاياشي" بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، وكأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

وأكد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-عن تطلعه إلى العمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الصديقين وللمجتمع الدولي.