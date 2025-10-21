نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم برنامجًا توعويًا بعنوان “صوتك أثر” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز برنامجًا تثقيفيًا توعويًا بعنوان “صوتك أثر”، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور احمد الصاوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور محمد عزت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ايناس سعدة مدرس علم الإجتماع بجامعة دمنهور، الأستاذ احمد المراكبى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من المسئولين بالجامعات والمعاهد المصرية،بمشاركة عدد من معاهد وسط الدلتا.

تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التوعوية والتدريبية المتنوعة التي استهدفت تعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لدى الطلاب، من خلال ندوات حوارية وورش عمل تفاعلية تناولت موضوعات مثل: أهمية المشاركة في الانتخابات، دور الشباب في دعم الحياة الديمقراطية، وآليات العملية الانتخابية، وكيفية اتخاذ القرار الانتخابي الواعي،كما شمل البرنامج عروضًا تقديمية ونقاشات مفتوحة حول السياسة والقانون والإعلام؛ بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والمسئولية المجتمعية.

ومن جانبه،اكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة،ان هذا البرنامج يأتى فى إطار توجيهات الدولة المصرية بضرورة تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية في الحياة العامة،مشيرًا إلى ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتثقيف طلابها وتعزيز مشاركتهم في القضايا الوطنية.

واضاف الدكتور احمد الصاوى عميد الكلية،

أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بآليات العملية الانتخابية وأهمية المشاركة الإيجابية فيها، مشيرًا إلى أن الوعي الانتخابي يمثل خطوة أساسية نحو المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وأوضح الدكتور محمد عزت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،ان تنظيم هذا البرنامج يؤكد حرص الجامعة على تفعيل دورها التوعوي في بناء شخصية الطالب الجامعي المثقف والواعي،مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعد من أهم صور الممارسة الديمقراطية التي تسهم في تقدم الدولة واستقرارها.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها وإتاحة الفرصة لتنظيم هذا البرنامج المتميز داخل الجامعة، الذي يسهم في تعزيز وعي الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.