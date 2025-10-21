نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتفلت القوات البحرية بعيدها الثامن والخمسين الذى يوافق ذكرى يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967م اليوم الذى سطر فيه رجالها واحدة من أعظم الإنتصارات بإغراق المدمرة " إيلات " أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة، وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية للإحتفال بتلك المناسبة، أكد اللواء بحرى أ ح / محمود عادل محمود فوزى قائد القوات البحرية أن الإحتفال بهذا اليوم الخالد الذى نستلهم من ذكراه قوة العقيدة القتالية المصرية يثبت للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أى تحديات لحماية سيادة وطننا الحبيب.

مشيرًا إلى الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإستمرار فى تحديث وتطوير القدرات القتالية للقوات البحرية من خلال تزويدها بأحدث الوحدات ذات نظم التسليح المتطورة والإرتقاء بكافة أساليب وطرق التدريب للفرد المقاتل لبناء قوة بحرية قادرة على حماية مقدرات الدولة المصرية ومياهها الإقليمية بما تحتويه من مكتسبات وثروات قومية.

وإختتم كلمته بتوجيه التهنئة لرجال القوات البحرية بمناسبة الإحتفال بتلك المناسبة الجليلة، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء لمواصلة مسيرة من سبقوهم حتى تظل راية الوطن عالية خفاقة، مجددًا العهد على أن يظل مقاتلو القوات البحرية فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.