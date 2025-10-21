 حماس تقول إنها ستسلم جثماني محتجزين الثلاثاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكر الجناح العسكري لحركة (حماس) أنه سيقوم بتسليم جثماني محتجزين الثلاثاء في التاسعة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل الاثنين أن قواتها في قطاع غزة تسلّمت من الصليب الأحمر رفات محتجز إضافي، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.



وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان إنّ "إسرائيل تسلّمت، عبر الصليب الأحمر، نعش محتجز مفقود تمّ تسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في قطاع غزة"، مضيفا أنّه سيتم نقل الجثة إلى إسرائيل لتحديد هويتها.