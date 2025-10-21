نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. فتح باب التقديم خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة، غدًا الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، في فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنه لن يُلتفت لأي طلب يُقدَّم بعد هذا التاريخ.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين بأداء فريضة الحج هذا الموسم، وتشمل:

أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها وقت تقديم الطلب.

أن يكون مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يوليو 2025.

ألا تكون هناك أي دعاوى قضائية لحل الجمعية أو مجلس إدارتها من الجهة الإدارية أو إحالتها للنيابة العامة.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المحافظة المتقدم منها، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي، أو أن يقدم مستندًا رسميًا يثبت عمله أو إقامته في المحافظة في حال اختلافها عن محل الإقامة المثبت بالبطاقة.

ويُمنع التقديم لمن سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، حيث سيتم التحقق من ذلك عبر شهادة التحركات بعد إعلان نتيجة القرعة.

قرعة إلكترونية مركزية لاختيار الحجاج

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء خصصت 12 ألف تأشيرة لتنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، حيث تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مبكرًا.

وأضافت أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بحضور ممثلين عن جميع المحافظات منتصف نوفمبر المقبل، لاختيار الفائزين وفقًا لنسبة الطلبات المقدمة بكل محافظة والمستويات المتاحة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

وتُعلن النتائج النهائية (أصلي واحتياطي بنسبة 30%) على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة، وتنشر أيضًا في المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات.

ضوابط السن والمرافقين في حج الجمعيات

من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المتقدم لأداء الحج يجب أن يكون:

مصرى الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.

لا يقل عمره عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026م (20 شعبان 1447هـ).

يُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

يُشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تجاوزوا 75 عامًا، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات معتمدة من وزارة الصحة.

الفئات الممنوعة من أداء فريضة الحج

حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية، يُمنع التقدم لأداء مناسك الحج للفئات المرضية الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وتشمل:

مرضى الفشل الكلوي الذين يتلقون جلسات غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

المرضى في المراحل المتقدمة من أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة.

مرضى الزهايمر والأمراض النفسية طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

الحالات المصابة بأمراض معدية نشطة مثل السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.

وأكد عبد الموجود أن المؤسسة القومية لتيسير الحج يحق لها إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من قدرتهم الصحية على أداء المناسك، واستبعاد الحالات التي لا تستوفي الشروط الطبية.

تعليمات التسجيل على بوابة الحج الموحدة

وشدد عبد الموجود على أنه لا يُسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جهة سواء في الجمعيات الأهلية أو الجهات السياحية أو قرعة وزارة الداخلية، موضحًا أن الطلب الأول المسجل على بوابة الحج الموحدة المصرية هو فقط الذي يُعتمد.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.